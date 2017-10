SERGIO MARTINO - Edizione di lusso in home video

11/10/2017, 14:04

Carlo Griseri



Periodo di celebrazioni per, protagonista in questi mesi di omaggi a festival e di saggi sul suo cinema, oltre alla (ri)edizione dei suoi lavori in home video. Da segnalare l'ottima versione speciale pubblicata da CG Entertainment nella collana CineKult de "".. A Perugia, un feroce assassino seriale miete vittime tra gli studenti dell'università: prima una coppia appartatasi per fare l'amore, poi una ragazza massacrata in un acquitrinio, alla quale vengono strappati gli occhi, quindi un ricattatore che sapeva troppo. Daniela, amica di due delle vittime, si allontana dalla città su consiglio dello zio. Ma nella villa in cima a una rupe dove la ragazza alloggia insieme a Katia, Ursula e Jane, è in agguato il serial killer....Doppia versione in dvd e blu-ray, speciali contenuti extra, nuovo master HD utilizzato per far felici tutti i cultori del cinema di genere.DVDVIDEO 16/9 1.66:1DURATA 99'AUDIO Dolby Digital 2.0 | ItalianoSOTTOTITOLI Italiano per non udentiEXTRA Il giallo alla Gastaldi - Torso 2017 - Uno,nessuno,centomila -Blu-RayVIDEOHD 1080 24p 16/9 1.66:1DURATA 92'AUDIO Dolby Digital 2.0 | ItalianoSOTTOTITOLI ItalianoEXTRA Il giallo alla Gastaldi - Torso 2017 - Uno,nessuno,centomila