TOHORROR FILM FESTIVAL 17 - Un'edizione sulla superstizione

11/10/2017, 09:10

Dal 17 al 21 ottobre 2017, a Torino, torna ilcon un’edizione dedicata alla superstizione.Anche quest’anno il Festival si dividerà tra due sale torinesi vicine: il Cinema Greenwich di Via Po 30 per il Concorso Lungometraggi, Web Serie e gli Eventi Cinema, e il Cineclub Blah Blah di Via Po 21 per la selezione fuori concorso, il Concorso Lungometraggi, Cortometraggi, Animazioni e gli Incontri.Tanti ospiti e tanti eventi in programma, come la presentazione del documentario "". Attesi a Torino, tra gli altri,Questi, infine, i titoli in gara nei concorsi lunghi e corti:Brackenmore, JP Davidson, 72′, UK, 2016Dis, Adrian Corona, 60′, USA, 2017Offensive, Jon Ford, 102′, UK, 2016Redwood, Tom Paton, 75′, UK, 2017Rift, Erlingur Thoroddsen, 110′, Islanda, 2017Shanda’s River, Marco Rosson, 90′, Italia, 2017Stranger In The Dunes, Nicholas Bushman, 93′, USA, 2016The Black Gloves, Lawrie Brewster, 93′, UK, 2017Welcome To Willits, Trevor Ryan, 82′, USA, 2016Akado, Kim Belov, 7’, Russia, 2017Black Ring, Hasan Can Dagli, 15’, Turchia, 2016Claire & Bruno: une histoire d’amour et de viande crue, Lionel Delebarre, 23’, Francia, 2016Defunctionary, Wiro Berriatua, 17’, Spagna, 2017Dénominateur commun, Quentin Lecocq, 8′, Francia, 2017Einstein-Rosen, Olga Osorio, 9’, Spagna, 2016El duelo weird, Fabio Serpa, 5’, Italia, 2016Fear, Marco Cacioppo, 9’, Danimarca/Italia, 2017Fortune-teller, Gonzaga Manso, 20’, Spagna, 2017Hada, Tony Morales, 9’, Spagna, 2015Health, wealth and happiness, Nic ALderton, 11’, UK, 2017Je suis un reflexe, Zulma Rouge, 2’, Francia, 2016Jenny loves Satan, Jenna Bryant, 14’, USA, 2017Krampus, Kristof Pilsl, 19’, Germania, 2017L’evocazione all’ora del thé, Maurizio Temporin, 13’, Italia, 2017Le jour où maman est devenue un monstre (The day mum became a monster), Joséphine Hopkins, 23’, Francia, 2017Lights out!!!, Sean Wirz, 5’, Svizzera, 2016Lost Face, Sean Meehan, 14’, Australia, 2016Manhunt, Brando Bartoleschi, 5’, Italia, 2016Margaux, Josephine Hopkins, Rémy Barbe, Joseph Bouquin, 17’, Francia, 2016Maria Fernanda in time, Xavier Pijuan Sala, 9’, Spagna, 2016Metube 2, Daniel Moshel, 5’, Austria, 2016Noiré, Robert Odegnal, 19’, Ungheria, 2016The barber’s cut, Mark Brocking, 12’, UK, 2015Wan Mei, Yiyi Yin, 15’, USA, 2015