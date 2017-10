LA CONCORRENTE - Ai festival di Sibiu e Stettino

Locandina "La Concorrente"



", mediometraggio documentario diretto da, sarà presentato la prossima settimana per la prima volta in Romania e Polonia.La première rumena avrà luogo all'di Sibiu, una delle principali rassegne dedicate al documentario dell'Europa dell'Est, nella sezione. Le proiezioni saranno giovedì 19 e sabato 21 ottobre alle 17:00 presso l'Astra Film Cinema.Sarà lodi Stettino ad ospitare invece la première polacca nella sezione European Competition. La proiezione avrà luogo venerdì 20 ottobre presso il Kino Zamek.Il film, presentato in anteprima mondiale lo scorso anno aldi San Pietroburgo e all'ultima edizione di Visioni Italiane, è un ritratto di Francesca, insegnante quarantenne di ginnastica free-lance e madre di tre figli residente ad Iglesias, in Sardegna, che decide di far fronte alle proprie difficoltà economiche partecipando a un quiz televisivo.", secondo le parole del regista, “”, basandosi sull'esperienza realmente vissuta dalla protagonista tra l'estate e la primavera scorsa. Pur trattandosi di una storia personale, l'opera non rimane chiusa tra le pareti domestiche: “”. Ciò nonostante, “”.Il regista,, è nato a Iglesias nel 1989. Laureato in Lettere all'Università di Cagliari e Master in Documentario di Creazione presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona, vive attualmente in Sardegna dove sta sviluppando il suo primo lungometraggio documentario Fango Rosso.