EFA 2017 - I film nominati per l'European University Film Award

Al, sono stati annunciati i cinque film nominati per il primo. Introdotto per la prima volta nel 2016, il premio è assegnato da una giuria composta da studenti universitari di tutta Europa.Sulla base dei 51 film di finzione e dei 15 documentari che compongono la lista selezione degli European Film Awards 2017, un comitato composto da Fabian Gasmia (produttore / Germania), Juho Kuosmanen (regista/ Finlandia), Elli Mastorou (giornalista/ Belgio-Grecia) e Dagmar Brunow (Linnaeus University / Svezia) ha deciso le seguenti nomination:- HJARTASTEINN (Islanda, Danimarca) di Guðmundur Arnar Guðmundsson- HOME (Belgio) di Fien Troch- НЕЛЮБОВЬ - NELYUBOV (Russia, Belgio, Germania, Francia) di Andrey Zvyagintsev- TOIVON TUOLLA PUOLEN (Finlandia, Germania) di Aki Kaurismäki- THE WAR SHOW (Danimarca, Siria, Finlandia) di Andreas Dalsgaard & Obaidah ZytoonI film nominati saranno ora visti e discussi in 21 università di 21 paesi e ogni istituzione selezionerà il film preferito. A inizio dicembre uno studente in rappresentanza di ogni università parteciperà ad un incontro di due giorni nel corso del quale verrà designate il vincitore assoluto. L'annuncio del film vincitore avverrà nel corso della settimana degli European Film Awards ( 9 Dicembre a Berlino).Lo scopo di questa nuova iniziativa della(EFA) eè di coinvolgere un pubblico più giovane, di diffondere “l'idea europea” e di trasmettere lo spirito di un cinema europeo al pubblico dei giovani studenti universitari. Vuole inoltre essere di supporto alla diffusione del cinema, dell'educazione all'immagine, e della cultura del dibattito.L'initiativa è sostenuta da Körber Foundation ( www.koerber-stiftung.de ), e Joachim Hertz Foundation ed è realizzata in collaborazione con NECS–European Network for Cinema and Media Studies ( www.necs.org ).