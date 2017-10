LA VITA PROMESSA - In Puglia le riprese della serie TV

Ricky Tognazzi



La storia epica di una delle tante famiglie siciliane, sullo sfondo del più vasto esodo migratorio della storia moderna. E’ la vicenda raccontata nella Serie Tv in 4 puntate “” diretta da Ricky Tognazzi che, dal lunedì 9 ottobre 2017 per tre settimane, si gira in Puglia tra Monopoli, in provincia di Bari, Taranto e Nardò e Giuliano di Leuca in provincia di Lecce. Protagonista della vicenda è l’attrice Luisa Ranieri, accanto a lei Francesco Arca, Marco Foschi e Thomas Trabacchi nei ruoli principali.La storia si snoda in uno scenario lungo gli anni Venti del secolo scorso, si intrecciano le vicende tragiche, le delusioni e i tentativi di riscatto che segneranno l’esistenza, in Italia prima e a New York poi, di Carmela, la “madre coraggio” sempre pronta a lottare per La vita promessa a se stessa e ai suoi familiari.Coprodotta da Rai Fiction con Picomedia, la Serie Tv è sostenuta da Apulia Film Commission con un finanziamento di 251.854,55 euro dell’Apulia Film Fund della Regione Puglia. Per la realizzazione del film sono impegnate 40 unità lavorative pugliesi.