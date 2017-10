MIA - Il 21 ottobre l'evento "Film Education il futuro del cinema Europeo parte da qui?"

10/10/2017, 11:57

Il 21 ottobre, nell’ambito del, l’Ufficio MEDIA Roma delorganizzerà un infoday dedicato alla film education.L’evento si aprirà con la presentazione del bando "" del. Questo schema di finanziamento è destinato a progetti che prevedono meccanismi per una migliore cooperazione tra le iniziative di film education in Europa, al fine di migliorarne l'efficienza e la dimensione europea e di sviluppare progetti nuovi e innovativi, soprattutto utilizzando gli strumenti digitali.Seguirà poi una tavola rotonda per analizzare il contesto della film education a livello europeo e a livello nazionale. Interverranno numerosi ospiti che presenteranno i modelli virtuosi di educazione cinematografica, le principali problematiche e il rapporto con l’industria audiovisiva, oltre alle nuove disposizioni in materia di film education previste dalla Legge Cinema italiana.