GIORNATA DEL CINEMA DI ANIMAZIONE - A Brescia

10/10/2017, 08:33

Ilin tutto il mondo si celebra la. La festa dal 2002 omaggia questa forma d'arte e di intrattenimento e ricorda la prima performance pubblica con il teatro ottico di Emile Reynaud che, nel 1892 a Parigi, proiettò il primo film d'animazione della storia.A Brescia, l'Associazione Avisco che da oltre 30 anni utilizza questo linguaggio nei percorsi di produzione audiovisiva con bambini e ragazzi, invita appassionati e curiosi di tutte le età a partecipare alle iniziative organizzate per celebrare questa ricorrenza.Il primo appuntamento, che si terrà sabato 21 e domenica 22 presso MO.CA (Palazzo Martinengo Colleoni - via Moretto, 78), sarà all'insegna dellacon un workshop intensivo gratuito per adulti a cura di Michelangelo Fornaro.I festeggiamenti continueranno al Cinema Nuovo Eden sabato 28 e domenica 29 ottobre con le proiezioni di grandi e piccoli capolavori del cinema d'animazione. Da segnalare la selezione di corti dell'autore ceco(scomparso nel 1982) introdotti dalla figlia Tereza Brdečková, critica cinematografica, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice. L'incontro, che è previsto per sabato 28 alle ore 16.00 ed è organizzato in collaborazione con Centro Ceco di Milano, si concluderà con una cinemerenda offerta al pubblico. Alla Giornata Internazionale del Cinema di Animazione prenderà parte anche Bergamo Film Meeting proponendo in anteprima nazionale di(ore 21.00) cortometraggio animato di Chintis Lundgren, a cui il Festival ha dedicato la personale completa nell'edizione 2017. La serata proseguirà con, lungometraggio tutto italiano presentato al Festival di Venezia 2017 nella sezione Orizzonti.Domenica 29 ottobre sarà la volta del lungometraggio, preceduto da Le mutande di Orso Bianco, breve film realizzato da bambini e ragazzi nell'ambito del progetto Cartoni animati in corsia, nei reparti pediatrici dell'Ospedale dei Bambini di Brescia.La festa proseguirà all'Ospedale dei Bambini di Brescia il 7 novembre, con una proiezione speciale rivolta ai giovani e giovanissimi pazienti e agli operatori sanitari, i medici e gli insegnanti della Scuola in Ospedale. Sullo schermo dell'Aula Montini, accanto a film nati in corsia nell'ambito del progetto, saranno proiettati film realizzati nell'ospedale pediatrico di San Pietroburgo, coordinati dal gruppo Studio DA.Il programma, pensato per un pubblico di tutte le età, è stato messo a punto in collaborazione con Bergamo Film Meeting. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Cinema Nuovo Eden.