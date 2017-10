CORTINAMETRAGGIO - Un bando per i lunghi

Medusa e Cortinametraggio per un Premio al Miglior Soggetto



09/10/2017, 16:16

Al via il bando delper la 13° edizione di, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana che si terrà a Cortina dal 19 al 25 marzo 2018, ideato e diretto da Maddalena Mayneri.Da quest’anno la kermesse si arricchisce della partnership cone istituisce il premio al miglior soggetto per un’opera prima di lungometraggio, a evidenziare un’apertura verso il mondo della produzione cinematografica e la crescente vocazione allo scouting del Festival.Il concorso è riservato a tutte le persone fra idi nazionalità italiana o residenti stabilmente in Italia. Caratteristica essenziale per i partecipanti è avere già realizzato almeno due cortometraggi che abbiano partecipato ad almeno due festival nazionali.Al vincitore sarà offerta da parte di Medusa la possibilità di sottoscrivere un contratto di opzione diritti a fronte di un corrispettivo di € 3.000. La scadenza per l’invio dei progetti è il 31 dicembre 2017.La selezione avverrà a cura dellache nominerà una Giuria di selezionati professionisti del settore cinematografico individuati tra registi, attori, giornalisti, critici cinematografici, produttori e distributori.Tra i Partners istituzionali della 13a edizione di Cortinametraggio il MIBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Cinema e il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, SNGCI. Il Festival ha il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno, di Cortina Marketing e il Patrocinio del Comune Cortina d’Ampezzo, con loro la Rete Eventi Cultura, l’Anec, la Fice, il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia.