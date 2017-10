TE ABSOLVO - Il 17 ottobre al Cinema Madison di Roma

"Te Absolvo" al Cinema Madison



08/10/2017, 17:22

Il film "" di Carlo Benso sarà proiettato il 17 ottobre 2017 alle ore 21:00 al Cinema Madison di Roma alla presenza del cast.Un giovane prete arriva in un piccolo paese, sulle colline del Monferrato, per prendere il posto del vecchio parroco che, nonostante sia stato sospeso a divinis e abbandonato dalla sua comunità parrocchiale, non se ne vuole andare, vuole continuare ad essere prete e a svolgere la sua attività sacerdotale.Il film è un confronto lacerante e doloroso che porta i due protagonisti al centro dell’eterno conflitto tra la legge e la propria coscienza. Due preti, uno giovane e uno anziano, due figure incastonate come icone nell’immaginario tradizionale e popolare alla ricerca di un’assoluzione capace di sedare i sensi di colpa.