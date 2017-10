ALICE NELLA CITTÀ - Italiani, tante proposte giovani

"Alice nella Città" dal 26-10 al 5-11 a Roma



08/10/2017, 07:15

Dodici i film in concorso Young Adult, tra cui quattro opere prime, e tre film fuori concorso, dove troviamo "", film fortemente voluto dae co-prodotto da Città del Vaticano. Nessun autore italiano fra queste opere, così come nella sezione Panorama, dedicata ai film che portano sullo schermo le realtà dei giovani: “il cinema per e dei ragazzi, facendo in modo che anche gli adulti si accorgano di cosa stia accadendo al loro mondo” dice, direttore artistico di Alice nella città, “film che mettono in campo i caratteri adamantini dei protagonisti, dei caratteri forti come quelli delle fiabe, quelle di un tempo in cui dovevi essere forte per attraversare le problematiche della vita”.Panorama Italia è invece la sezione interamente dedicata al nostro cinema, curata in collaborazione con il KINO, si pone l'obiettivo di educare i giovani alla cultura cinematografica proprio con le opere delle nuove generazioni. Qui troviamo nove lungometraggi, tutte opere prime tranne una, e dodici corti, quattro dei quali del progetto MIGRARTI.Si apre con "" dicone si chiude con "" con alla regiache dal web passano al grande schermo, con. Due opere prime che Gianluca Giannelli commenta così: “due film a contrasto ma che riflettono perfettamente una vitalità del cinema italiano che secondo me va messa in luce”.Le altre opere prime in programmazione: "" con alla regia il trio composto dacon la supervisione di; "" dicome protagonista e non più relegato a ruoli secondari; "" di; "" di; "" di; "" di. L'unica opera seconda in programma è invece "" di“Il prodotto che quest'anno abbiamo raccolto è un prodotto che forse non è riuscito a trovare il giusto spazio nelle programmazione dei festival e in sala, ma a nostro giudizio erano dei film che dovevano e meritavano di essere visti” (Giannelli riguardo la programmazione di Panorama Italia)Da menzionare anche gli Eventi Speciali tra cui troviamo "" die il primo film del fenomeno del webdal titolo "" diretto daconMentre nella sezione degli Eventi Speciali dedicata alle serie troviamo l'episodio dedicato adi "", un docucrime in sei puntate sulle donne che hanno avuto un ruolo importante nella camorra.