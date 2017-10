06/10/2017, 09:29

Lab 80 film sarÓ presente a Mantova dal 9 al 12 ottobre per il XVII appuntamento con gliorganizzati dalla FICE e presenterÓ il nuovo film in distribuzionedi Mouly Surya (Indonesia / Francia, 2017), in Selezione Ufficiale Quinzaine des RÚalisateurs a Cannes 2017.Saranno presenti, a disposizione degli esercenti per la presentazione del catalogo Autunno 2017 di Lab 80 film.