CHE GUEVARA, 50 ANNI DOPO - Dal 7 al 9 ottobre alla Cineteca di Bologna

"Che Guevara, 50 anni dopo" visto da Gianni Minà



05/10/2017, 16:59

, avvenuta il 9 ottobre 1967,sarà protagonista di una tre giorni, da sabato 7 a lunedì 9 ottobre 2017, al Cinema Lumière della Cineteca di Bologna (Piazzetta Pasolini, 2/b)8 lavori realizzati tra il 1987 e il 2016 da, che sarà presente a tutte le proiezioni: un percorso attraverso la storia di Cuba e delle grandi figure che ne hanno segnato il destino, come, che per anni si è dedicato alla ricerca e all’indagine storica su, ha messo a disposizione il materiale che ha filmato nel corso del tempo e che rappresenta uno degli archivi più completi e interessanti riguardo a un protagonista indiscutibile della storia moderna.La rassegna– realizzata dain collaborazione con la Cineteca di Bologna e Twelve Entertainment – avrà inizio già la mattina di sabato 7 ottobre, alle ore 10 con la prima parte del documentario "" (2011), dedicata alla Scuola di medicina internazionale di La Habana; alle ore 13.40, la seconda parte del film, dedicata alla Scuola di cinema di San Antonio de los Baños e alla Scuola di balletto di Alicia Alonso. Un viaggio di oltre mille chilometri da L’Avana a Guantanamo, alla scoperta di Cuba e delle sue giovani generazioni, in un momento storico in cui si attende un cambiamento della politica statunitense per mano del presidente Obama.Alle ore 18, sempre di sabato 7 ottobre, è in programma "", che raccoglie parte dell’intervista di 16 ore che il leader cubano concesse nel 1987 a Gianni Minà, durante la quale Castro, fuori da ogni ufficialità, racconta la sua vita, la storia della rivoluzione, la difficile relazione tra Cuba e gli Stati Uniti, le sconfitte e i successi politici.A distanza di molti anni,realizzerà nel 2015 "", in programma alle ore 20.15. Si tratta dell’ultima intervista filmata rilasciata da Castro a un giornalista straniero prima della morte, avvenuta nel novembre del 2016: “" – racconta– "”.La giornata di domenica 8 ottobre sarà invece dedicata più strettamente all’epopea del Che. Alle ore 18, "" (1987): per la prima volta Castro parla dell’amicizia con il Che, nata in Messico, proseguita nella Rivoluzione cubana, fino alla partenza di Guevara per la sua ultima avventura in Bolivia. “”, ricorda. “”.Alle ore 19.40, "" (2008): Cuba, la rivoluzione da esportare in paesi come il Congo e la Bolivia, la tragica scomparsa. Il Che nel ricordo di Pombo e Urbano (al secolo Harry Villegas e Leonardo Tamayo), due ragazzi da lui svezzati durante la rivoluzione cubana, che lo hanno accompagnato in Congo e in Bolivia.Lunedì 9 ottobre, giorno esatto dell’anniversario della scomparsa di Che Guevara, alle ore 18, "" (2003): andremo dietro le quinte di I diari della motocicletta, il film di Walter Salles prodotto da Robert Redford che ha raccontato il viaggio di formazione del giovane Che nel Sudamerica. Attraverso i ricordi e le impressioni di Alberto Granado, ultraottantenne che condivise quell’avventura, inframmezzati da scene del film (al quale Minà ha partecipato collaborando alla sceneggiatura) e sequenze dietro la macchina da presa.Ultimo appuntamento della rassegna con uno sguardo sulla Cuba contemporanea: "" (2016), in programma alle ore 20.15, è il racconto della storica visita di papa Bergoglio a Cuba. “”, racconta. “”.