TI RICORDI DI ME? - Il 6 ottobre in prima serata su Rai3

Una scena del film "Ti Ricordi di Me?"



05/10/2017, 15:52

Venerdì 6 ottobre 2017 alle 21.15 Rai3 trasmette il film di Rolando Ravello "" con Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Ennio Fantastichini.Roberto e Bea si incontrano davanti al portone della terapista che li ha in cura. Lui è cleptomane e autore di surreali favole. Lei fa l’insegnante elementare, è narcolettica, apparentemente svagata e, in seguito a forti shock emotivi, reagisce con improvvise quanto imprevedibili perdite di memoria. Per questo porta sempre con sé un libro in cui scrive sia gli avvenimenti più importanti della sua vita sia piccole annotazioni quotidiane. Ha inizio da subito un corteggiamento tenace e buffo che finirà per farla innamorare. Tra piccoli furti e svenimenti, rincorse e amnesie, la storia d'amore dei due protagonisti offrirà loro anche la possibilità, forse, di guarire e di imparare a vivere le loro emozioni.