NICO, 1988 - A Torino anteprima e concerto

05/10/2017, 08:17

– Cinema Massimo (Via Giuseppe Verdi 18) – speciale anteprima del filmin lingua originale alla presenza della regista Susanna Nicchiarelli, dell'attrice protagonista Trine Dyrholm e i musicisti Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. A seguire, dalle ore 23.00 - Magazzino sul Po (Murazzi, lato sinistro),. Ingresso libero con tessera ARCI.di Susanna Nicchiarelli - Premio Orizzonti per il Miglior Film a Venezia 74 - fa rivivere l’artista-icona Nico interpretata da Trine Dyrholm (Orso d’Argento per la Migliore Attrice a Berlino nel 2016, nata come cantante e poi attrice feticcio di Susanne Bier e Thomas Vinterberg).Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il litorale romano, NICO, 1988 è un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico. Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza leggendaria, Nico vive una seconda vita dopo la storia che tutti conoscono, quando inizia la sua carriera da solista. La sua musica è tra le più originali degli anni ‘70 e ‘80 e ha influenzato tutta la produzione musicale successiva. La “sacerdotessa delle tenebre”, così veniva chiamata, ritrova veramente se stessa dopo i quarant’anni, quando si libera del peso della sua bellezza e riesce a ricostruire un rapporto con il suo unico figlio. NICO, 1988 racconta degli ultimi tour di Nico e della band che l’accompagnava in giro per l’Europa degli anni ‘80. È la storia di una rinascita, di un’artista, di una madre, di una donna oltre la sua icona.La regista Susanna Nicchiarelli ha dichiarato: «Questa è la storia di Nico dopo Nico. Di lei di solito si parla solo in funzione degli uomini con cui è stata da giovane: Brian Jones, Jim Morrison, Bob Dylan, Alain Delon, Iggy Pop. Una volta in un’intervista lessi che “a 34 anni Nico era una donna finita”. Falso. Dopo l’esperienza con i Velvet Underground Nico diventa una grande musicista. Ho voluto raccontare la sua parabola al contrario: la perdita del consenso e il cambiamento della sua immagine, hanno significato la conquista della libertà».Accanto a Trine Dyrholm, interpretano il film John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor Funtek, Thomas Trabacchi, Karina Fernandez, Calvin Demba.