L'ORDINE DELLE COSE - In 30 sale alla quinta settimana di programmazione

Una scena del film "L'Ordine delle Cose"



04/10/2017, 15:44

A 5 settimane dall’uscita il pubblico continua sostenere il film di Andrea Segre "" Dopo circa un mese infatti è 30 il numero delle sale in cui il film è in programma, tra cui 3 cinema di Roma e 3 di Firenze. Il film arriverà poi in nuove città tra cui Venezia, Campobasso, Varese, Potenza, Castello Atesino, Cattolica, Gioia Del Colle, Monfalcone, Montaione Scipione, Montelupo, Reggello, S. Arcangelo, Viareggio e Volano.- Lombardia (Milano/Anteo, Mantova/Mignon, Varese/Filmstudio)- Puglia (Gioia Del Colle/Seven)- Basilicata (Potenza/ Don Bosco)- Veneto (Venezia Rossini, Vicenza Primavera, Verona/Pindemonte, Padova/Astra)- Friuli Venezia Giulia (Monfalcone/Kinemax)- Trentino Alto Adige (Volano/Cinema Oratori, Castello Tesino/Nuovo)- Campania (Napoli /Centro Sociale Je So Pazzo)- Molise (Campobasso/Alphaville)- Pimonte (Torino/Esedra-Teatro Agnelli)- Liguria (Genova/Nickelodeon)- Lazio (Roma/Mignon-Madison -Apollo)- Emilia Romagna (Bologna/Lumiere, Cattolica/Snaporaz , S. Arcangelo/Supercinema)- Toscana (Firenze/Cinecittà-Spazio Alfieri-Spazio Uno, Montaione Scipione/Ammirato,Montelupo/Mignon, Reggello/Excelsior, Viareggio/Centrale)