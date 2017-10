OMAGGIO A JONAS CARPIGNANO - Dal 5 all'8 ottobre a Seravezza

04/10/2017, 11:32

Non solo grandi classici restaurati: al cinema Scuderie a Seravezza (LU) arriva, da giovedì 5 a domenica 8 ottobre 2017, una retrospettiva dedicata al giovane regista italo-americano, il cui film "" è stato recentemente scelto per rappresentare l'Italia ai prossimi Premi Oscar.Classe 1984, madre americana e padre italiano, Carpignano ha studiato cinema alla Wesleyan University in Connecticut e ha debuttato alla regia nel 2006 con una serie di cortometraggi.A Seravezza il pubblico potrà vedere anche il primo lungometraggio, "", la storia di due profughi in viaggio dall'Africa a Rosarno, diretto nel 2015 e presentato in concorso alla Semaine de la Critique a Cannes: una storia di amicizia, violenza e razzismo.In proiezione anche il secondo e ultimo film di Carpignano: "", dedicato agli ultimi, gli emarginati e la difficile integrazione in Italia, è stato il film rivelazione della Quinzaine des réalisateurs allo scorso Festival di Cannes, dove ha vinto l’importante Label cinemas award come miglior film europeo. Co-prodotto da Martin Scorsese, il film ha appena iniziato la sua corsa verso la cinquina dei film candidati alla statuetta del miglior film straniero.