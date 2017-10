MAVINA GRAZIANI - Il nuovo volto della serie "Squadra Mobile"

Mavina Graziani



03/10/2017, 16:07

E’ una ballerina, una fotomodella ma soprattutto un’attrice, il suo nome è, nuovo volto del piccolo schermo che in questi giorni possiamo ammirare in tv nel cast di “” dove interpreta il ruolo di Assunta Ceravolo, una donna che frequenta la malavita e che cerca di riscattarsi dalla morte del proprio compagno rendendosi conto che avrà a che fare con personaggi abbastanza loschi. Un personaggio completamente diverso da quello che rappresenta lei nella vita di tutti i giorni, infatti la giovanissima attrice è già mamma di due figli, ma ha come obiettivo il grande schermo.”.Dopo essersi preparata ed aver frequentato diverse scuole di recitazione come la Scuola di Teatro e Dizione Centro Teatro Attivo di Milano, il corso propedeutico presso l’Accademia Teatrale Sofia Amendola di Roma, l’accademia cinematografica Studio Cinema e il corso intensivo con metodo Meisner, la Graziani ha ottenuto un ruolo molto impegnativo nella fiction di successo targata Mediaset.Inoltre, l’attrice a dicembre sarà protagonista di puntata in “” dove ha avuto l’onore di recitare accanto a Raul Bova.Diversi i ruoli sia in teatro che in televisione da lei interpretati che hanno messo in evidenza la sua preparazione nella recitazione e una tournée teatrale per lo spettacolo “,” con la regia di Matteo Fasanella.continua a frequentare diversi master con i grandi del mondo del cinema come Michele Placido, Pupi Avati, Ivano De Matteo, Giancarlo Giannini, Ennio Contorti, Fioretta Mari, Giuliana De Sio e Luca Ward.