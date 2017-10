CG ENTERTAINMENT - Tutte le uscite del 3 ottobre

03/10/2017, 11:57

Una pioggia di star caratterizza le uscite del 3 ottobre di: Robert De Niro torna al thriller con l’adrenalinico film diretto da Scott Mann(in Dvd e in Blu Ray disc ed. Minerva Pictures/Mustang); l’attrice premio Oscar® Shirley MacLane, regina incontrastata delle migliori commedie di Hollywood, regala un’interpretazione indimenticabile al fianco di Amanda Seyfried in( in Dvd ed. CG Entertainment); Matthieu Kassovitz, regista del pluripremiato film L’odio, dirige e interpreta( in Dvd ed. CG/PFA).Mustang Entertainment riscopre due film italiani:, Pappi Corsicato, con Alessandro Gassman, Caterina Murino e Martina Stella, tratto dal romanzo di Heinrich von Kleist, edi Andrea Porporati con Luigi Lo Cascio e Donatella Finocchiaro. Distribuita in sala da Cinecittà Luce e ora disponibile in Dvd CG Entertainment è, l’opera d’esordio di Carlo Lavagna.L’offerta di cinema documentario è molto variegata: da, l’avvincente storia del personal computer che ha rivoluzionato le nostre vite, di Tomaso Walliser e Davide E. Agosta (in dvd ed. CG Entertainment), a, il progetto di Massimo Bottura che coinvolse i più grandi chef a trasformare gli scarti di cibo in piatti nutrienti e deliziosi per la mensa dei senza tetto, di Peter Svate (in Dvd ed. Wanted) ; da, in cui il regista Maurizio Fantoni Minella mostra da una nuova prospettiva il fenomeno dell’immigrazione (in dvd ed. CG Entertainment), a, il ritratto irriverente del maestro riminese con le testimonianze uniche di Italo Calvino, Roberto Benigni, Terence Stamp, Donald Sutherland (in dvd ed. CG Entertainment).Sono targate Universal le commedie, dai produttori di Notting Hill e Il diario di Bridget Jones, edi Ross Katz. Dal prestigioso catalogo Sony CG distribuisce i cult horrordi Kevin Smith,di Jay Lee con Robert Englund e Jenna Jameson edi Robbie Pickering con Ed Westwick, Vanessa Hudgens, Joan Cusack (disponibile anche in Blu Ray).