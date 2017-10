THE JACKAL - Evento speciale ad Alice nella Città

Addio Fottuti Musi Verdi



03/10/2017, 11:46

In attesa del loro debutto in sala previsto per il 9 Novembre, isfileranno sul red carpet della “Festa del Cinema di Roma – Alice nella Città” dove il loro filmverrà presentato come Evento Speciale.Dopo il successo di “Lost in Google”, “Gli effetti di Gomorra sulla gente”, i THE JACKAL approdano sul grande schermo con un’irresistibile fanta-comedy che scatena tutta la carica comica del gruppo creativo, diventato in pochi anni un fenomeno del web.Diretto da Francesco Ebbasta, il film è prodotto da Cattleya, The Jackal con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, dal 9 novembre. Nel cast Ciro Priello, Simone Ruzzo e Fabio Balsamo (The Jackal) insieme a Beatrice Arnera, Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino.è una vera commedia di fantascienza, caustica e surreale, con tanto di astronavi, alieni, effetti speciali e colpi di scena che rivela uno sguardo irriverente, e attualissimo, sul mondo del lavoro giovanile.Un’ esilarante odissea sulla terra e nello spazio per raccontare l’amore e l’amicizia, ma sopratutto la voglia di esprimere il proprio talento e di realizzare i propri sogni. Dovunque e a qualunque costo. Perché le vie dello spazio sono infinite.