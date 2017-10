DRIVE ME HOME - Riprese in Belgio, Piemonte, Trentino e Sicilia

Marco D'Amore



02/10/2017, 17:44

Sono iniziate da poco in Belgio e proseguiranno per cinque settimane in Piemonte, Trentino e Sicilia, le riprese del film "", il primo lungometraggio di Simone Catania con protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni.Prodotto da Inthelfilm, Indyca con Rai Cinema, il sostegno del Mibact, Trentino Film Commission e Sicilia Film Commission." è un road movie a bordo di un camion in cui, due amici, vagando per le strade d’Europa, riscoprono la loro amicizia e le proprie origini.Il film racconta due modi diametralmente opposti di affrontare la vita. Da una parte il desiderio di stabilità di Antonio (Vinicio Marchioni), dall’altra l’inquietudine di Agostino (Marco D’Amore).