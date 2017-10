CINEMA ITALIANO IN ASIA - I film italiani a Haifa, Busan e Tokyo

Una scena del film "Una Questione Privata" dei fratelli Taviani



02/10/2017, 15:29

Dal medio oriente al Far Est, i tre grandi festival di stagione,, presentano un’ampia selezione di titoli italiani.Minimo comun denominatore è il film dei fratelli Taviani, "", che approda in tutti e tre i festival dimostrando, dopo l’anteprima di Toronto, un pieno riconoscimento internazionale.Sette i film italiani all’(5/14 ottobre), la kermesse israeliana giunta alla sua 33ª edizione, per un percorso a 360° attraverso il cinema italiano, inclusa l’animazione di "". Inoltre: "", "", "", "" e "" di Gianni Amelio completano la selezione. Ad accompagnare i film una delegazione di rilievo, con i registi Alessandro Rak, Jonas Carpignano, Silvio Soldini e Leonardo Di Costanzo insieme all’attrice Lucia Mascino.A seguire arriverà la 22° edizione del(12/21 ottobre) con il suo imponente mercato parallelo. Anche in questo caso sono sette i film italiani invitati: "" di Diego Olivares, nel prestigioso concorso Flash Forward dedicato ai giovani talenti, nella stessa sezione, fuori concorso verranno presentati "" di Dario Albertini e "" di Valentina Pedicini. In World Cinema sono stati selezionati: "", "" di Vincenzo Marra e "" di Paolo Virzì.Silvia Luzi e Luca Bellino porteranno il loro film d’esordio, "", alla 30° edizione del, dove rappresenteranno l’Italia nella competizione ufficiale.Le selezioni dei tre Festival e la presenza dei talent sono state organizzate e coordinate da Istituto Luce Cinecittà – Filmitalia.