FACCIA A FACCIA - MEMORIA VISIVA DELLA CITTA' INDUSTRIALE

30/09/2017, 10:53

È nato, il nuovo progetto del nostro Archivio Cinescatti per salvare e recuperare i vecchi filmati amatoriali girati a Dalmine tra gli anni '20 e gli anni '90!Sei in possesso di vecchie bobine Super8, 9,5mm Pathé Baby, 16mm e 8mm di vita privata, viaggi, feste o eventi accaduti a Dalmine?Ti piacerebbe rivedere questi filmati con i ricordi della tua famiglia e della tua città?Contribuisci anche tu alla raccolta! Domenica 1 ottobre il Cinefurgone di Cinescatti ti aspetta a Dalmine, dalle 9 alle 18 in Piazza Caduti 6 luglio '44. Porta i tuoi filmati: verranno analizzati, catalogati e i selezionati diverranno contributi preziosi per la realizzazione di un evento pubblico e per il sito facciaafaccia.org . A te e alla tua memoria in dono una copia digitalizzata in alta definizione.I prossimi appuntamenti per la raccolta saranno sabato 21 ottobre e sabato 4 novembre.è un progetto promosso da Lab 80 e Archivio Cinescatti in collaborazione con Fondazione Dalmine con il contributo di Comune di Dalmine e Regione Lombardia