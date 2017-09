TOHORROR FILM FESTIVAL 17 - Crisula Stafida al festival con “The Antithesis”

Crisula Stafida in "The Antithesis"



29/09/2017, 15:39

Dopo essere stata la madrina della 1a edizione dell'Italian Horror Show,sarà ospite del prestigioso, festival di cinema e cultura del fantastico che si terrà a Torino dal 17 al 21 ottobre 2017.Giunta alla sua 17a edizione, la manifestazione presenterà in anteprima, come evento speciale “”, film di Francesco Mirabelli con protagonista proprio Crisula Stafida che sarà presente e incontrerà il pubblico in sala insieme al regista. L’appuntamento è per giovedì 19 ottobre, alle ore 20.30 presso il Cinema Greenwich.Questa la trama del film, un giallo-horror ispirato ai classici del genere: Una giovane geologa, su delega di un architetto, va a soggiornare in una villa nella quale si verificano degli anomali sbalzi termici per investigarne le cause. Una volta stabilitasi nella dimora, la ricercatrice si ritroverà catapultata in un vortice di orrore.L' attrice romana (ma con sangue greco da parte di madre), che da tempo si è guadagnata il titolo di “”, sta vivendo un momento particolarmente intenso e pieno di successi.Dopo varie partecipazioni a film e serie tv (Distretto di Polizia, Ris, Matrimoni e altre follie, Short Skin), abbiamo potuto tutti ammirare la sua conturbante bellezza, oltre che il suo talento, in “Tulpa” di Federico Zampaglione, dove è stata protagonista di scene dark e hot insieme a Claudia Gerini.Presto rivedremo Crisula sul grande schermo nel già citato “” di Francesco Mirabelli e in tv in una delle prossime puntate della serie targata Sky Cinema “I Delitti del BarLume”, nel ruolo di Penelope.