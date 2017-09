MIA 2017 - Presenti 20 progetti da 14 paesi

29/09/2017, 11:39

Si svolgerà dal 19 al 23 ottobre la terza edizione del, in cui verranno presentati all’industria cinematografica internazionale(fiction e documentari)Riconoscendo a MIA un importante ruolo nel sostegno alle co-produzioni e alle relazioni di business intorno ai grandi progetti internazionali, ilconferma per il terzo anno di seguito il. EDI Effetti Digitali Italiani (azienda leader nel settore dei VFX) inaugura il, un premio dedicato a quei progetti di cinema, serie tv e documentario che si contraddistinguono per capacità innovativa nella narrazione attraverso un utilizzo eccellente degli effetti visivi. Tra gli eventi ospitati dal MIA 2017 spicca anche la VI^ edizione del: i giovani autori di età compresa tra i 18 ed i 30 anni sono chiamati a cimentarsi in un progetto di serialità senza limiti di genere, con qualità di internazionalizzazionePer l'Italia sono presenti cinque progetti: "", film di animazione di Egidio Eronico, "" di Enrico Maria Artale (prodotto dalla Young Films di Roberto De Paolis), "", documentario di Edoardo Morabito, "" di Giovanni Piperno e "" di Renato De Maria, prodotto da Bibi Film di Angelo Barbagallo.