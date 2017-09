MANIFATTURE DIGITALI CINEMA - Inaugurata la sede di Prato

29/09/2017, 15:28

Simone Pinchiorri



Presentata a Prato nell'antico complesso monumentale di Santa Caterina, la, uno spazio di 700 mq di superficie per ospitare e supportare le produzioni audiovisive nazionali ed internazionali che voglio girare sul territorio toscano. Strutture che nel 2018 verranno ampliate con un Teatro di Posa, spazi esterni ed aule di formazione, raggiungendo una metratura di 2200 mq. A Prato la Manifattura valorizzerà i mestiaeri artigianali, come il tessile e la carpenteria, quindi la costumistica e la scenotecnica.Il progetto e la realizzazione della struttura è stata attuata dalla sinergia tra Sensi Contemporanei, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Mibact - Direzione Generale Cinema, Agenzia per lo Sviluppo Territoriale e Comune di Prato.Gli spazi cineportuali presentano finora tre uffici di produzione, una sala casting con annessa sala d'attesa, sala trucco e parrucco, sala costumi con camerini e una sala proiezioni da 30 posti con dotazione tecnica." - ha dichiarato il Sindaco di Prato- "".La Vicepresidente della Regione Toscana,ha sottolineato come ", Presidente del Comitato di Coordinamento dell'Apq di Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema ha parlato del contributo del programma nel "". "" - ha continuato - "".L'Onorevole, Sottosegretario dello Sviluppo Economico ha voluto complimentarsi con il lavoro di "tre donne", Stefania Ippoliti, Monica Barni e Daniela Toccafondi, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Prato, per aver creduto e relizzato questo progetto. Giacomelli ha poi sottolineato come la scelta di Prato non sia stata casuale per l'apertura della, in quanto sarà una della cinque città e l'unica in Toscana dove si sperimenterà il 5G ed è l'unica città non capoluogo di regione ad avere un tavolo diretto con Palazzo Chigi: "", ha chiosato.Infine,, di Fondazione Sistema Toscana e Presidente dell'Italian Film Commission, dopo aver ringraziato tutti ed in particolare Luigi Formicola, che ha curato il restauro dei locali, ha definito la Manifattura Digitale come "