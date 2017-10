STRANIERO IO? - Il 12 ottobre al Cinema Beltrade di Milano

Locandina "Straniero Io?"



01/10/2017, 10:06

" di Carlo Concina e Cristina Maurelli, sarà proiettato il 12 ottobre 2017 al Cinema Beltrade di Milano, alla presenza degli autori.Il film documentario, girato a Monza, che si interroga su cosa significa essere straniero. Un sorprendente mosaico di volti, un mix di parole, sorrisi e pensieri di chi è considerato “straniero” per il colore della pelle, per il modo di parlare, per il velo indossato, per quei pregiudizi, difficili da estirpare, che tendono a etichettare le persone.