NOVE LUNE e MEZZA - Niccolò Agliardi filrma le musiche originali

WARNER CHAPPELL ed EDIZIONI CURCI sono co-editori della colonna sonora del film “”, scritta da. Il film, in tutte le sale cinematografiche da giovedì 12 ottobre, è l’opera prima di, regista e co-interprete insieme a Claudia Gerini in questo viaggio al femminile alla scoperta degli infiniti modi di essere donne e madri.Da venerdì 6 ottobre 2017, inoltre, sarà in tutte le radio “”, soundtrack del film interpretata dae scritta per lei da Niccolò Agliardi ed Edwyn Roberts.Autore e cantautore,ha pubblicato quattro dischi di inediti e scrive e collabora con grandi artisti italiani e internazionali (Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Elisa, Emma Marrone, Patty Pravo, Roberto Vecchioni, Emis Killa, Damien Rice, Bryan Adams e molti altri). Direttore artistico e compositore delle canzoni originali della colonna sonora per le stagioni della serie tv, record di ascolti “Braccialetti Rossi”, ha ricevuto in occasione del Festival del Cinema di Roma 2014 due premi come migliore colonna sonora dell’anno per la sezione fiction e migliore canzone originale con “Io non ho finito”. Nel 2016 ha curato la colonna sonora della terza stagione di Braccialetti Rossi, racchiusa in un album uscito ad ottobre, e ha fatto il suo esordio nella narrativa con il romanzo “Ti Devo Un Ritorno” (Salani), che si è aggiudicato il riconoscimento come “Miglior opera prima per la narrativa giovanile “al Premio per la cultura Mediterranea Fondazione Carical 2017.