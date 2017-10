FERRARI 312B - Le sale UCI

Locandina "Ferrari 312B"



Dal 9 all’11 ottobre 2017 nelle multisale del circuito UCI Cinemas sarà proiettato "", l’evento speciale dedicato alla storia di una delle auto da corsa più belle e innovative di sempre. Diretto da, prodotto da Tarpini Production e distribuito da Nexo Digital, il lungometraggio racconta su grande schermo una storia di uomini e motori, ma soprattutto una storia di passioni.Le multisale che proietteranno "" dal 9 all’11 ottobre alle 18:30 e alle 21:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (FE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 9 ottobre alle 18:30 e alle 21:00 e il 10 e 11 ottobre alle 21:00 sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI MilanoFiori, UCI Showville Bari, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Cagliari, UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI RedCarpet Matera, UCI Palariviera, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Sinalunga.Quelle che parteciperanno alle proiezioni il 9 ottobre alle 18:30 e alle 21:00 e il 10 ottobre alle 21:00 sono invece: UCI Alessandria, UCI Bolzano, UCI Catania, UCI Palermo, UCI Senigallia (AN), UCI Villesse (GO), UCI Pesaro, (FM).UCI Gualtieri parteciperà alle proiezioni il 9 ottobre alle 18:30 e alle 21:00.