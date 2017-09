FESTIVAL DEI POPOLI 58 - Film d'apertura "Dancer"

Sergei Polunin



27/09/2017, 15:21

Sarà l’anteprima italiana di “”, il documentario diche immortala la vita e l’arte dell’enfant terrible della danza, definito dal New York Times “il ballerino più dotato della sua generazione”, ad aprire la, il festival internazionale del film documentario che inaugurerà martedì 10 ottobre 2017 alle 21.30 presso il cinema La Compagnia di Firenze. La pellicola, che sarà successivamente distribuita nelle sale cinematografiche da Wanted, segue attraverso interviste e filmati d’archivio la straordinaria storia del prodigio della danza, divenuto, a soli 19 anni, il più giovane primo ballerino del Royal Ballet di Londra e considerato uno dei più geniali e controversi ballerini contemporanei. “Il James Dean, il Bad Boy della danza”, come lo hanno battezzato i media inglesi, in riferimento alla sua attrazione per gli eccessi autodistruttivi, emerge come un personaggio romantico e tormentato, che ha saputo rendere popolare il balletto classico grazie a un talento naturale, “aiutato” da un efficacissimo video virale, diretto da David LaChapelle, che lo vede esibirsi in una coreografia mozzafiato sulle note di “Take Me to Church” di Hozier.Ribelle, iconoclasta, una vera e propria star,è uno dei tanti figli della povertà nell’Ucraina degli anni ‘90. Nel suo paese di origine “”. Polunin è cresciuto in una famiglia che ha fatto grandi sacrifici per permettere a lui, giovanissimo e formidabile ballerino, di proseguire la sua formazione, con la speranza di un futuro migliore. Cantor svela questa parte della vita di Polunin attraverso gli innumerevoli home-video girati dalla madre, risorsa rarissima nell'epoca pre-digitale. L'accesso a questi materiali permette di tracciare il percorso intimo e artistico dell’artista, dalle prime piroette già all'età di otto anni al suo ingresso nella Royal Ballett Academy di Londra che lo incorona primo ballerino a soli 19 anni. E poi gli scandali, i tatuaggi, le droghe, gli abusi e, all’apice del successo, l’abbandono della prestigiosa accademia inglese per tornare trionfante sulle note trascinanti del video di LaChapelle.è un regista e produttore americano per il cinema e la televisione. Sette dei suoi film sono stati nominati per gli Emmy Awards, uno dei quali si è aggiudicato il premio. È stato inoltre candidato agli Oscar con il suo primo film “Blood Ties: the Life and Work of Sally Mann”.