NAPOLI FILM FESTIVAL 19 - "Ni Un Pibe Menos"

"Ni Un Pibe Menos" di Antonio Manco al Napoli Film Festival XIX



29/09/2017, 17:15

Natalia Giunti



Qualcosa succede ail 7 Settembre 2013 nel quartiere, una favelas dimenticata volontariamente dalla Stato argentino.Alle 6 del mattino, a soli 150 metri dal posto di polizia, due bande di narcotrafficanti esterne al quartiere, si affrontano per conquistare una casa disabitata. La sparatoria dura tre ore, esplodono 105 colpi. Uno di questi uccideche con la famiglia era nascosto in casa per evitare di rimanere coinvolto.Dopo questo omicidio, per tre giorni la notizia non viene riportata da nessun canale d'informazione. Il notiziario nazionale ne parla dopo otto giorni.Un evento che sembra ignorato come lo è il quartiere ma che grazie agli abitanti della zona rimane vivo nel ricordo ed è occasione per esigere i diritti di tutti. La tragica fine di Kevin è lo spunto per far parlare dei problemi didocumenta i racconti e gli avvenimenti successivi con estrema chiarezza." è un documentario vero che rende noto un fatto e un luogo, informando senza rimanere nello spazio della cronaca ma andando a trovare i personaggi giusti e i momenti più caratteristici di una comunità che, chiusa in un ghetto senza alcun tipo di integrazione sociale e urbanistica con la città, vuole far sentire la propria voce nella speranza di potersi affacciare su una città in continua crescita come