NAPOLI FILM FESTIVAL 19 - "Match Point"

29/09/2017, 17:00

Natalia Giunti



Il cricket come sport nazionale, una comunità intera quella delloè a Napoli e insieme alla popolazione, le associazioni attive sul territorio e le Istituzioni operanti nel settore dell’arte contemporanea, si mette in campo senza i canonici limiti di spazio per cercare integrazione.Il documentario diè uno sforzo estetico per esaltare il contenuto di un progetto che attraverso uno sport particolare, poco conosciuto in Italia, cerca di offrire agli srilankesi un luogo d’integrazione che metta anche in mostra la loro propria cultura." è un lavoro sullo spazio, sia di gioco sia cinematografico, che è solo uno breve spot di un momento di vita comune che un lavoro documentaristico, un esercizio di stile originale che tra fotografia e montaggio non si immerge troppo nel tessuto personale ma rimane lontano a mostrare un momento leggero ma importante.