PERSO III - Successo per i film del Trentino

Gli autori di "Maldidos" al PerSO



26/09/2017, 14:14

Una nutrita delegazione trentina protagonista di questa terza edizione del(Perugia, 23 settembre – 1 ottobre), manifestazione nata con l’obiettivo di raccontare, attraverso il cinema del reale, il mondo del sociale.In selezione ufficiale due titoli:- “” docu-fiction autobiografica di Soheila Mohebi, rifugiata politica che con il marito Razi Mohebi tenta di offrire un’idea diversa di casa al figlio nato in Afghanistan ma “trentino” da quand’era in fasce. Il film, già vincitore del Premio Mutti, è prodotto da Razi Film Mohebi in collaborazione con Trentino Film Commission.- “” di Elena Goatelli e Angel Esteban che, a partire dalla perfomance teatrale ‘Danzad Malditos’ vincitrice del Premio MAX come migliore spettacolo emergente in Spagna nel 2016, esplora l’utopia quotidiana di un gruppo di attori nel costruire una visione del mondo basata sulla forza dei sogni, nonostante i fallimenti e le difficoltà. Il film è prodotto da Roberto Cavallini per Altrove Films (Trento) in co-produzione con Kottomfilms (Madrid), con la produzione associata di Prima & Vera Productions (Madrid) e co-finanziato dalla Trentino Film Commission.” si aggiudica - ex aequo con “” di Sara Pigozzo e Enrico Meneghelli – il riconoscimento “” assegnato al miglior promo di film documentario da realizzare. "". Questa la motivazione della Giuria composta da Carla Altieri, Marcantonio Borghese, Federica Di Giacomo, Ilaria Fraioli, Carolina Levi, Andrea Osvaldo Sanguigni.La stessa Giuria ha assegnato - nell’ambito della manifestazione perugina - il prestigiosoin collaborazione con Apollo 11 che ha visto trionfare due autori sostenuti dalla Trentino Film Commission.Ad aggiudicarsi ilè Irene Dorigotti con “” (titolo originale ""), un road movie spirituale sulla ricerca di Gesù e la speculare relazione con “L’altro”. La Giuria ha assegnato il Premio con la seguente motivazione: “”.La Giuria ha inoltre assegnato una delle trea “” (titolo originale One More Jump) di Emanuele Gerosa con le seguenti motivazione: “”.Emanuele Gerosa dopo il successo del suo primo lungometraggio "", presentato in numerosi festival e vincitore di vari premi internazionali, con “” racconta la storia di Jehad e Abdallah, fondatori del Gaza Parkour Team, divisi da scelte di vita diverse, ma con lo stesso amore per il Parkour e per la loro terra assediata. Jehad e Abdallah nati e cresciuti in una prigione, devono oggi cercare ben oltre ai loro sogni, uno nella Striscia di Gaza e l’altro in Italia, quale sia la strada che conduce alla libertà.” è prodotto da GraffitDoc, Amka Films Production con il sostegno di Trentino Film Commission, Piemonte Doc Film Fund, RSI.