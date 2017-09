IL CRATERE - Unico film italiano in concorso al Festival di Tokyo

26/09/2017, 12:32

Il filmdi Silvia Luzi e Luca Bellino rappresenterà l'Italia alche si svolgerà dal 25 ottobre al 3 novembre 2017.L'opera prima accolta da dieci minuti di applausi all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è l'unico italiano in concorso a competere per il Grand Prix nel principale festival asiatico.La giuria presieduta dasceglierà tra i 15 titoli del concorso internazionale, tra cui l’ultimo film del Leone d'Oro Margaret Von Trotta e del regista turco Semih Kaplanoglu Orso d'Oro a Berlino e un dramma femminile con protagonista Vanessa Paradis.Un festival che si presenta ricco di titoli anche grazie ai festeggiamenti per i 100 anni dell'animazione giapponese con ospite il creatore di “Doraemon” Keiichi Hara, ma anche nomi come Steven Soderbergh e il premio Oscar Al Gore che chiuderà il festival con “An Inconvenient Sequel” seguito di “Una scomoda verità” premiato dall'Academy nel 2007.