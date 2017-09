PAOLO GENOVESE - Un premio e la passione per i Corti

Paolo Genovese



25/09/2017, 08:47

Stefano Amadio



ha ritirato un Premio a Pietrasanta, doveha organizzato la prima tappa del suo viaggio per la diffusione del Festival ma soprattutto dei cortometraggi. Proprio per questo, uno dei primi corti del regista romano, è stato proposto al pubblico di Pietrasanta, aprendo una serata a lui dedicata. “Piccole cose di valore non quantificabile”, girato nel 1999, parla di sogni rubati e di violenza sulle donne.“Purtroppo in questi quasi 20 anni è rimasto un tema attuale” dice Paolo Genovese “Ma quando inizi a fare un corto, non è che ti chiedi molto il motivo per cui la vuoi fare, senti di voler raccontare quella storia e non sai nemmeno se qualcuno la vedrà. Il fatto che il tema sia ancora così attuale è veramente preoccupante"."Il problema dei corti è che tu li giri ma non sai se poi troveranno un pubblico… e per questo ogni volta che c’è un festival di corti come Cortinametraggio io partecipo volentieri, perché è l’unico modo per dare un pubblico a chi comincia. Questo lavoro lo facciamo per avere un pubblico, non per noi stessi: se no faremmo i filmini delle vacanze…”“Quando ho cominciato a girare corti, la difficoltà più grossa era trovare qualcuno a cui far vedere il proprio lavoro, a prescindere dai premi e da tutto il resto. I festival come Cortinametraggio permettono a chi inizia di avere spettatori per il proprio lavoro”.“All’inizio l’obiettivo era quello di raccontare storie, e la speranza di tutti i colleghi quando ci incontravamo ai festival era che a qualcuno piacesse il nostro lavoro. Il regista, lo sceneggiatore, l’attore purtroppo sono lavori che dipendono dal gusto degli altri; dal produttore a cui piace il tuo progetto, dal pubblico che apprezza le tue storie, ed è un lavoro molto difficile perché è un lavoro relativo. Un matematico, un avvocato hanno un valore assoluto ma un cantastorie, un artista, uno sceneggiatore hanno un valore relativo, non è detto che ciò che piace abbia un valore assoluto”.