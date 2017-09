CINEMA IN CAMPANIA - Incontro pubblico di CLARCC con esponenti di Regione Campania e Film Commission

24/09/2017, 12:58

In collaborazione con Napoli Film Festival,promuove un incontro pubblico il prossimo 26 settembre alle ore 10,00 presso la sede dell’Istituto Francese di Palazzo Grenoble (via Crispi, 86), per illustrare il percorso di questi ultimi due anni, culminati con l’approvazione della Legge sul cinema nel novembre 2016 e la successiva pubblicazione dei bandi per la produzione con i fondi POC, fino alla recentissima emanazione delle misure attuative per il 2017 della Normativa a sostegno all’attività cinematografica.Uno scenario ben significativo, se si tiene conto che, ancorché fervido di attività e creatività, il comparto campano del cinema non riceveva risorse pubbliche da oltre dieci anni.L’idea è quella di dar vita a un momento di confronto e approfondimento sugli esiti e le prospettive del mondo del cinema in Campania, in una fase particolarmente importante, come dimostrano i recenti e numerosi riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, apprezzati anche dal governatore Vincenzo De Luca nel suo recente incontro con i partecipanti all’ultima edizione del Festival.Come avvenuto nella fase di preparazione e approvazione della legge (a cui l’associazione ha contribuito, facendosi promotrice di un confronto costante e positivo tra addetti ai lavori e istituzioni) la necessità è oggi quella di continuare a interagire in modo propositivo con le istituzioni, per discutere ed eliminare alcune criticità emerse con le misure attuative e per proporre suggerimenti, considerato questo anno di inizio anche una fase di rodaggio e transizione.Con questo 2017 per il cinema, insomma, un passo nel futuro è stato fatto, ora si tratta di continuare a tracciare il cammino.Dopo i saluti di Jean-Paul Seytre, Console di Francia e di Mario Violini, Direttore Napoli Film Festival, i lavori saranno introdotti da Antonella Di Nocera, presidente CLARCC. Interverrano Antonio Borrelli, Angelo Curti, Edoardo De Angelis, Enzo Decaro, Antonietta De Lillo.Con i presenti interloquiranno il Direttore generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, Rosanna Romano e il direttore della Film Commission regionale, Maurizio Gemma.All’incontro parteciperanno membri del coordinamento CLARCC e dell’associazione CentoAutori.