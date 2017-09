IL VEGETALE - Iniziate le riprese del film di Gennaro Nunziante

Fabio Ravazzi ne "Il Vegetale"



22/09/2017, 15:27

Hanno avuto inizio in un borgo del centro Italia le riprese de "", il nuovo film scritto e diretto da. Il protagonista è Fabio Rovazzi, al suo esordio come attore, con Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari e la giovanissima Rosy Franzese.Con la sua nuova commedia, Gennaro Nunziante porta sul grande schermo l’esilarante storia di Fabio, giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata. Entrambi lo considerano un “vegetale”. Un evento inatteso cambierà improvvisamente i ruoli. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, il protagonista dovrà reinventare la sua vita." – ha detto– "”.Il film, prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2 e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia, uscirà nelle sale italiane giovedì 18 gennaio 2018. Il film sarà distribuito da The Walt Disney Company Italia.