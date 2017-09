LA RAGAZZA NELLA NEBBIA - Vito Lo Re firma le musiche originali

Vito Lo Re



24/09/2017, 11:18

Dopo l’uscita del suo disco d’esordio “”, il compositore e direttore d’orchestrafirma la colonna sonora originale del nuovo film di Donato Carrisi “” (che sarà nelle sale a partire dal 26 ottobre distribuito da Medusa film e prodotto da Colorado film )." – spiega il Maestro- "".Anche questa prova sottolinea l’amore del Maestro per il cinema, come era già chiaro anche dal suo album “”: 23 brani, composti, orchestrati e diretti dal Maestro, che rappresentano la colonna sonora di una vita e descrivono, con vivide immagini, i momenti e le storie da cui sono stati ispirati. Nel disco è presente anche una versione del brano “La Prigionia di Alisia” che vede la partecipazione della straordinaria tromba di Nello Salza." - racconta il Maestro- "” (pubblicato dalla prestigiosa etichetta Stradivarius ed edito da Bollettino Edizioni Musicali) contiene 23 tracce che nascono dalla suggestione di un’immagine, di un’atmosfera che proviene dal mondo del cinema: può essere un grande kolossal (come “Brave Heart” o “Il Signore degli Anelli”), una brillante commedia italiana (come “Notte prima degli esami”), o una produzione indipendente (come i brani scritti per il film “Lacrime di San Lorenzo”)…Tutte però sono immagini che hanno colpito il Maestro tanto da spingerlo a comporre sulla scia di un’emozione, scrivendo una vera e propria colonna sonora della sua vita. Il suo intento, infatti, non è quello di sostituirsi al brano originale, ma è quello di provare a raccontare un suo stato d’animo attraverso le note, un’originale orchestrazione e un’impeccabile direzione d’orchestra!