L'INTRUSA - Croce Rossa Italiana sostiene il film di Leonardo Di Costanzo

21/09/2017, 15:37

In occasione dell’uscita nelle sale italiane de "", il nuovo film di, in arrivo nei cinema il 28 settembre 2017, la società di distribuzione cinematografica Cinema e la Croce Rossa Italiana si uniscono idealmente in un viaggio comune che parla di inclusione sociale e delle scelte dettate o meno dalla paura dell’altro.". Con queste parole il premio David di Donatello, Di Costanzo, parla del suo ultimo film.Accolto con entusiasmo a Cannes alla Quinzaine Des Réalisateurs, il nuovo film del regista de “L’intervallo” racconta la vicenda di Giovanna, fondatrice del centro “la Masseria” a Napoli: le mamme del quartiere portano qui i loro bambini per sottrarli al degrado e alle logiche mafiose e immergerli nella creatività e nel gioco. In quest’oasi cerca rifugio e ospitalità Maria, giovanissima moglie di un killer arrestato per l’omicidio di un innocente. Maria ha due figli. Per le altre mamme è il male incarnato. Ma la scelta di Giovanna è più difficile. Chi ha bisogno di più aiuto?Al centro de "L’Intrusa" ci sono "eroi" del mondo contemporaneo, persone poco raccontate nelle cronache, ma protagoniste di piccoli e grandi cambiamenti all’interno delle comunità. Sono persone che scelgono di dedicare le loro esistenze agli altri, occupandosi dei più fragili e degli emarginati senza distinzione alcuna. Un impegno che coincide con i principi fondamentali della Croce Rossa Italiana." - spiega la CRI - ""." è prodotto da Tempesta e sarà distribuito nelle sale da Cinema di Valerio De Paolis dal 28 settembre.