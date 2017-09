LAST CHRISTMAS - Incontro con regista e cast

Una scena di "Last Christmas" di Christian Pahler



21/09/2017, 09:04

Una tragicommedia che prende spunto da paradossi burocratici italiani e racconta le peripezie di due fratelli nei giorni successivi alla morte della madre.Per il regista Christian Pahler un racconto che si avvicina alla verità con un'esperienza personale.“Mia madre è venuta a mancare nel 2010 - ha detto il regista - e la cosa che mi ha fatto nascere l'idea per la realizzazione di questo script è che io e mio fratello siamo stati sbattuti da una parte all'altra, per occuparci della successione dei redditi. In ogni ufficio in cui andavamo ci dicevano di andare da un'altra parte. “Provate a Cagliari”, “Provate a Sanluri” e abbiamo finito per farci il giro della Sardegna. Fra casini burocratici e perdite di tempo mi sono ispirato, ho aggiunto anche cose inverosimili ma diciamo che il 90% delle cose sono reali.”Perché la scelta del bianco e nero?“Tutte le opere prime che io adoro sono tutte in bianco e nero. Il mio film preferito è “Clerks - commessi” ed è del '94. Da “Clerks” a “L'odio”, tutte opere prime con cui sono cresciuto e mi sentivo in dovere di omaggiare col bianco e nero. Anche perché il bianco e nero riesce a isolare lo spazio e il tempo molto bene.”Per, protagonista del film, "" è stato un lavoro di qualità e di grade soddisfazione: "È stato bellissimo fare questo film - ha detto l'attore - è molto raro avere l'opportunità di raccontare una storia così. Quando l'ho letta mi ha ricordato i film irlandesi o scozzesi, che hanno un occhio sulla vita e sull'ironia molto diverso.”