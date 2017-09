LAST CHRISTMAS - In Sardegna tra tragedia e risate

"Last Christmas" di Christiano Pahler



Scritto in un mese e con soli 17 giorni di riprese, “Last Christmas” è una commedia dal retrogusto amaro e dall'umorismo di ispirazione anglosassone. Un film che fonde tragedia e comicità, presentandosi come leggero e divertente, pur raccontando il dolore e la frustrazione di due fratelli che hanno perso la madre e si ritrovano a dover affrontare la burocrazia italiana in un paesino sperduto della Sardegna.È la vigilia di Natale quando la madre dei due personaggi principali ha la “malaugurata idea” di morire, lasciando i figli a gestire una situazione già burocraticamente pesante, rallentata ulteriormente da feste e weekend. I due, interpretati da, si ritrovano in una situazione surreale che darà vita a circostanze paradossali e grottesche.Un film ironico che scherza sulla disperazione, senza retorica e con uno sguardo acuto e interessante. La sceneggiatura diè pungente e divertente, con delle piccole forzature (a volte non necessarie) ma nel complesso efficace. Il regista è attento e interessato a trovare un punto di vista nuovo, con inquadrature non sempre convenzionali ma funzionali, e sceglie una colonna sonora che si fonde armoniosamente alle immagini.La recitazione è a volte teatrale (forse anche dovuta alla scelta di toni tragicomici estremi) e, sebbene all'inizio si noti, durante la proiezione perde di importanza.Discutibile invece la scelta autoriale del bianco e nero, che nulla aggiunge emotivamente alla storia e non camuffa una fotografia non sempre perfetta.