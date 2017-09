TRAILERS FILMFEST - Al via le votazioni on-line

Trailers Filmfest, a Milano dal 12 al 14 ottobre 2017



20/09/2017, 12:10

Natalia Giunti



Entra nel vivo il concorso del, giunto alla sua quindicesima edizione, che si terrà – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - per il secondo anno consecutivo a Milano – presso il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema dal 12 al 14 ottobre 2017, diretto dae presentato per la prima volta dalla giornalista e presentatriceAl via il concorso per assegnare il premio del pubblico al Miglior Trailer della stagione cinematografica, che si può votare fino al 30 settembre 2017 dal sito ufficiale del festival, www.trailersfilmfest.com. Il concorso dei migliori trailer, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2016/2017.I trenta trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa, World, e scelti dal Comitato del festival, saranno in seguito votati da una Giuria di qualità presieduta dal critico cinematografico, dai giornalistiLa Giuria sceglierà, per ciascuna selezione, il MI migliori trailer verranno premiati con, ormai storico premio del festival, durante la serata finale. Oltre alle case di distribuzione dei trailer vincitori, sarà premiato anche il realizzatore del trailer. Per il secondo anno consecutivo, infatti, partecipano al concorso anche i trailermakers che hanno adattato o realizzato ex novo i trailer di film stranieri per il mercato italiano.è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.