CORTO E FIENO VIII - I vincitori

18/09/2017, 15:26

Si chiude un'altra intensa edizione di. Tantissimi registi con noi in questa tre giorni, tantissimo pubblico e, soprattutto, tanti bei film. La nostra "isola rurale in un mare di festival" continua a crescere ed Ŕ sempre pi¨ rigogliosa. Il grande campo arato e seminato per l'ottava edizione del Festival del cinema rurale ha dato ottimi frutti." di Akihiro Hata vince il primo premio della sezione" e si aggiudica il Rastrello d'oro 2017Per lo sviluppo del percorso narrativo che permette allo spettatore di entrare e comprendere un mondo nella sua completezza. Per la capacitÓ di raccontare l'umanitÓ e i conflitti che la attraversano parlando di un microcosmo rurale." di Anna Budanova vince il Premio speciale della giuria dedicato a Maria Adriana Prolo, lo Zappino d'oro 2017Per la capacitÓ di estraniare ma allo stesso tempo immergere lo spettatore all'interno di un contesto rurale non convenzionale. Per la qualitÓ dell'animazione e del sonoro che attualizzano un'antica leggenda.L'amatissimo "" di Thomas Horat e Corina Schwingruber Ilic vince il premio del pubblico e la Vanga d'oro 2017Mentre "" di Marcel Barelli il primo premio della sezione "" e si porta a casa l'Innaffiatoio d'oro 2017.