PREMIO SOLINAS - Conclusa la prima fase del concorso 2017

18/09/2017, 09:13

Si è conclusa la prima fase del concorso- in collaborazione con Apollo11. La Giuria composta da: Carla Altieri, Marcantonio Borghese, Federica Di Giacomo, Ilaria Fraioli, Carolina Levi, Andrea Osvaldo Sanguigni, dopo aver esaminato i progetti presentati in for(titolo originale One More Jump) di Emanuele Gerosa;(titolo originale Across) di Irene Dorigotti;(titolo originale Rue Garibaldi) di Federico Francioni;(titolo originale Life Inside) di Daniele Di Domenico;(titolo originale Amabili resti) di Mattia Colombo e Valentina Cicogna;(titolo originale Corte Battera) di Erika Rossi;(titolo originale Nasim e la montagna) di Francesca Borghetti;(titolo originale L’ospedale bizzarro) di Cristina Rajola e Oscar Guisoni;(titolo originale Mamma Rita - conversazioni con una maestra) di Davide Crudetti;(titolo originale Landscapes of End) di Renato Rinaldi;(titolo originale The Outpost - L’Avamposto) di Edoardo Morabito.Gli Autori finalisti accedono alla Seconda fase del Concorso e presenteranno i progetti alla Giuria tramite pitching nell’ambito del PerSo – Perugia Social Film Festival. Al termine dei pitch La Giuria assegnerà:Il Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema 5.000 euroBorse di Sviluppo per un ammontare complessivo di 3.000 euroLa dotazione delle borse di sviluppo sarà suddivisa tra i progetti giudicati migliori.La dotazione del Premio e delle Borse di Sviluppo sono messi a disposizione dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, rientrano nel progetto triennale avviato da SIAE e destinato alla formazione e promozione dei giovani autori, a garanzia di un futuro per le nuove generazioni e per tutto il settore dell’audiovisivo.La manifestazione di premiazione che si terrà, presso il Cinema Méliès, inaugura la collaborazione tra il PerSo – Perugia Social Film Festival e Il Premio Solinas Documentario per il Cinema – in collaborazione con Apollo11 – con l’intento di valorizzare il comune impegno a favore del Documentario con una serie di azioni condivise. Difatti, la Giuria del Premio Solinas Documentario per il Cinema, composta da Carla Altieri, Marcantonio Borghese, Federica Di Giacomo, Ilaria Fraioli, Carolina Levi, Andrea Osvaldo Sanguigni, sarà anche la Giuria della sezione “Promo PerSo da non perdere” e l’incontro di pitching tra i finalisti e i giurati, aperto al pubblico, si terrà il 24 settembre presso il Cinema Méliès.