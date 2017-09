CYBORG FILM FESTIVAL X - 10 anni, 3 regioni, 7 giorni, 147 opere 13 ospiti

CyBorg Film Festival



15/09/2017, 16:05

Il concorso cortometraggi e nuovi territori parte in UMBRIA dal pomeriggio del 22 settembre fino a domenica 24 con il Patrocinio del Comune San Giustino (PG). Inaugura il nuovo spazio culturale in via citernese: ASTRA Cinema e Teatro. Breve e intensa tappa in TOSCANA presso la libreria CyBorg di via Garibaldi ad Anghiari (AR) con una maratona di proiezioni e chiude in LIGURIA il 15 ottobre.Con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di Tecnologia dalla mattina del 13 ottobre fino al tardo pomeriggio, il, sarà a Genova. Ospite presso l’IIT prestigiosa eccellenza di ricerca scientifica e tecnologica made in Italy. Spazio dove, oltre alle proiezioni del The Best of CyBorg Film Festival saranno presenti i robot: iCub, Walk-man, HyQ, Coman, Plantoid, R1 con la presentazione dei programmi di nanotecnologia, tecnologia riabilitativa e gli ultimi sviluppi dell’IIT. Per assistere alla programmazione in questa sede è necessaria la registrazione tramite sito: www.cyborgproduzioni.org Dal 13 sera fino a domenica 15 ottobre, La Claque del prestigioso Teatro della Tosse Fondazione Luzzati di Genova offre il palco a questa edizione del CyBorg.Al Festival a cura di e diretto da Luisella Chiribini promosso dall’Associazione CYBORG assisteremo a proiezioni di cortometraggi in concorso (fantascienza e animazione) - opere fuori concorso di vario genere - meeting : “” - reading dedicati alla fantascienza e dintorni - professionisti in scena - anteprima nazionale regalata da L’AltroFilm con contributi video in esclusiva del film THE BROKEN KEY di Louis Nero al cinema dal 16 novembre, con cast internazionale, per citarne alcuni: Christopher Lambert, Rutger Hauer, Geraldine Chaplin, William Baldwin, Michael Madsen, Franco Nero, Kabir Bedi.La giuria è composta Francesca Bertuzzi, scrittrice e sceneggiatrice - Valentina Bertuzzi regista e sceneggiatrice - Tommaso Ragnisco artista e designer, che oltre decretare i vincitori per il “miglior cortometraggio” ci porteranno le novità dal mondo cinematografico e non solo.Ospiti di questa edizione sono: Prof. Giorgio Metta Vice Direttore Scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, direttore dell'iCubFacility, co-progettatore di R1, Professore di Robotica Cognitiva a testimonianza che la fantascienza è realtà. Dott.ssa Rosella De Leonibus psicologa, psicoterapeuta, che ci condurrà cinematograficamente parlando in un mondo dentro il mondo. La tematica “Animali e Fantascienza” sarà sviluppata dallo scrittore Francesco Cortonesi. Per ILLUSION Group, i registi Dennis Cabella e Marcello Ercole, ci faranno atterrare in una realtà fantascientifica. Lo scrittore e regista Angelo Licata ci porterà in un mondo di misteri fantascientifici. I filmakers Valtiberini di Ebefrenia PRD e Low Party Prod. ci regaleranno contributi video dei loro ultimi lavori. L’attore Mauro Silvestrini si cimenterà in alcuni reading di fantascienza in omaggio a Bradbury e in anteprima presenterà l’ultimo lavoro del giovane scrittore Valerio Dalla Ragione.Altri ospiti e professionisti si uniranno nelle prossime tappe.A confermare l’internazionalità del, i cortometraggi che provengono da Brasile - Argentina - Iran - Spagna - Irlanda - Germania - Belgio - Austria - Estonia - Stati Uniti - Francia - Messico - Repubblica Ceca - Cina - Lituania - Portogallo - Marocco - Iraq - Svizzera - Danimarca - Canada - Paesi Bassi - Turchia - Regno Unito - Moldavia - Croazia - Grecia - Lettonia e naturalmente Italia e saranno godibili in lingua originale.Innovazione, internazionalità, professionalità, qualità, attualità alla X edizione internazionale del: prima tappa 22 settembre ore 15 a San Giustino (PG).