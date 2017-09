LA PAZZA GIOIA - In TV su Rai3

15/09/2017, 15:21

" Ŕ un film drammatiico diretto da Paolo Virzý, con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, in onda su Rai3 venerdý 15 settembre 2017 alle 21.15. Beatrice Morandini Valdirana Ŕ una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimitÓ coi potenti della Terra. Donatella Morelli Ŕ una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunitÓ terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambi classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro amicizia che le porterÓ ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po' di felicitÓ in quel manicomio a cielo aperto che Ŕ il mondo dei sani.