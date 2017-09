MALERBA - Aperto il casting per il film di Simone Corallini

15/09/2017, 15:19

La Guasco, società di produzione cinematografica, organizza un casting per il film “” regia di, co-regista del corto”, vincitore del premio MigrArti 2017 promosso dal MiBACT e presentato tra gli eventi collaterali alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.Le riprese sono previste tra novembre e dicembre 2017 nella provincia di Ancona. Il film avrà unadistribuzione nazionale nella primavera del 2018 a cura della Effe Cinematografica.La produzione cerca attori e attrici ( fascia d’età 25 - 60 anni) per ruoli principali e secondari.A breve verrà data notizia del casting per i minori e per le comparse.Gli interessati dovranno inviare curriculum professionale e due foto (primo piano e figura intera)entro domenica 24 settembre 2017 all’indirizzo mail [email protected] Le persone selezionate saranno convocate su appuntamento nelle giornate di Venerdì 29 e Sabato30 settembre 2017 (dalle 10.00 alle 20.00) presso la sede di Accademia 56, in Via Palombare, 56,ad Ancona.