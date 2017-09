ROMA CREATIVE CONTEST - Castellitto e De Angelis in giuria

15/09/2017, 08:26

È iniziato il conto alla rovescia per la VII edizione del, il Festival Internazionale di cortometraggi di Roma realizzato dalla casa di produzioneche dal 2014 vanta, come Presidente Onorario, il regista Premio Oscar®e che negli anni ha lanciato decine di registi emergenti italiani (Gabriele Mainetti, Sydney Sibilla, Piero Messina e Alessandro Capitani).La VII edizione del Roma Creative Contest avrà come claim “” perfettamente rappresentato nella locandina ufficiale creata dall’artista romano Mr. Thoms (aka Diego Della Pasta) e si svilupperà in cinque date tra il Teatro Vittoria (17, 22 e 24 settembre), il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (23 settembre) e l’Ex Dogana (29 settembre). A presiedere la giuria di questa nuova edizione, che come ogni anno sarà composta da nomi illustri e maestranze del cinema italiano, l’attore, regista e sceneggiatore(Fortunata, Venuto al mondo, Non ti muovere, L’ultimo bacio, Tre fratelli), che insieme al pluripremiato regista, sceneggiatore e produttore cinematografico(Perez, Indivisibili, L’ora legale),(Founder & CEO della Lotus Production – A Leone Film Group Company), al celebre montatore(Il racconto dei racconti - Tale of Tales, Reality, Gomorra, Velocità massima) e aper l’Istituto Luce Cinecittà, avranno l’arduo compito di giudicare e premiare le opere in gara.Il Teatro Vittoria, situato nello storico quartiere di Testaccio, ospiterà le proiezioni dei cortometraggi in gara e di quelli fuori concorso: il 17, 22 e 24 settembre, a partire dalle ore 20:30, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire e soprattutto di esprimere il proprio giudizio sui cortometraggi della selezione ufficiale che si sfideranno nelle categorie Miglior Corto Italiano (7 passi di Matteo Graia, Cani di razza di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta, Pipinara di Ludovico di Martino tutti in anteprima mondiale, The Millionairs di Claudio Santamaria, a Roma dopo l’anteprima di Venezia prodotto da Gabriele Mainetti, Buffet di Santa De Santis e Alessandro D'Ambrosi e Pillole di scienza di Alessio Lauria e Francesco Lettieri), Miglior Corto Internazionale (Otherhalf di Ben West, The Robbery di Jim Cummings, Garbage Man di Alan Miller e Move di Pedro Del Rio), Miglior Corto di Animazione (Paniek! di Joost Lieuwma, Kloc di Ninaad Kulkarni, Afternoon Class di Seoro Ho, Less Than Human di Steffen Bang Lindholm), Miglior Corto Documentario e Miglior Videoclip.Ad arricchire il palmarès dei riconoscimenti assegnati dal Festival, due prestigiosi Premi, novità di questa edizione 2017: il Premio Leone Film Group e il Premio MYmovies.it dalla parte del pubblico.La, sarà presente quest’anno al Rome Creative Contest e verrà premiato un autore scelto dal gruppo tra i corti selezionati nella Sezione Italiana del Festival. Il vincitore potrà sottoscrivere un contratto di opzione (con compenso) sul cortometraggio e avrà la possibilità di realizzare un’opera cinematografica e/o seriale prodotta dalla Leone Film Group. “Sono molto felice di annunciare la nascita del Premio Leone Film Group all'interno del Rome Creative Contest - dice, Amministratore Delegato della Leone Film Group - ‎il nostro obiettivo è quello di dar voce e di supportare‎ nel loro cammino i nuovi giovani talenti italiani.