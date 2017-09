FIATICORTI - Dal 6 al 27 ottobre a Istrana

La presentazione di Fiaticorti 2017 alla Mostra di Venezia



14/09/2017, 17:51

Un nome importante in giuria: l’attrice Lucia Mascino che andrà a premiare insieme a Alessandro Cinquegrani e Umberto Curi i vincitori del Premio Fiaticorti per il miglior cortometraggio, del Premio Miglior Interprete Fiaticorti e del Premio FiatiVeneti per il migliore corto della sezione speciale dedicata ai cortometraggi girati da autori residenti in Veneto o da cortometraggi rilevanti per espressione tematica o di ambientazione inerente il Veneto.Una delle novità di quest’anno è la collaborazione al progetto Fotogrammi veneti - i giovani raccontano promosso dai Comuni di Quinto, Istrana, Paese e Morgano in provincia di Treviso e finanziato dalla Regione del Veneto per la realizzazione di una serie di cortometraggi con focus sul Veneto. In particolare con “Ciak si gira” si sono organizzati corsi rivolti ai giovani del territorio, sviluppati in tre fasi: sviluppo di un soggetto e una sceneggiatura, riprese video con attrezzature professionali, sessione finale di montaggio ed effetti speciali con la supervisione del Direttore di Fiaticorti, Bartolo Ayroldi. I cortometraggi realizzati saranno presentati durante la rassegna di ottobre.Il Festival Fiaticorti si terrà tra il 6 e il 27 ottobre 2017 nella città di Istrana in provincia di Treviso.Rassegna Fiaticorti 18^ edizioneVenerdì 6, 13 e 20 ottobre ore 21: serate di proiezione dei cortometraggi e talk con gli autoriLuogo: Cà Celsi - Piazzale Roma - Istrana (TV)Serata FiativenetiSabato 21 ottobre ore 21: approfondimento sui corti degli autori veneti - in collaborazione con la Pro Loco del Comune di IstranaLuogo: Cà Celsi - Piazzale Roma - Istrana (TV)Serata finaleVenerdì 27 ottobre ore 20.30: cerimonia di premiazione dei migliori cortometraggi e chiusura della rassegna. La serata proseguirà con un cocktail.Luogo: Cinema teatro dell'Aeroporto Militare di Istrana (TV)L’ingresso a tutte le serate del festival sarà gratuito.