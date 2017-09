UN FIORE PERENNE - Al cinema a marzo 2018

14/09/2017, 09:02

Arriverà a marzo 2018 nelle sale cinematografiche “” con la regia di Erika Marconi e Tonino Abballe interpretato da Luca Avallone, Giada Foletto ed Elisabetta Perotto.Dopo “Girotondo” e " Ninna Nanna" Tonino Abballe continua il suo lavoro , stavolta insieme con Erika Marconi al suo debutto alla regia, portando sul grande schermo una commedia sentimentale dal titolo “Un Fiore perEnne”. Il film prodotto da Plumeria Film sarà distribuito nelle sale di tutta Italia a Marzo 2018 .In un piccolo e delizioso paesino in provincia di Rieti, costruito intorno alle sponde del lago del Turano, vivono la loro storia d'amore Luca (Luca Avallone) e Nicoletta (Giada Folletto), due giovani convinti che i veri sentimenti possono superare tutte le barriere. Due anime apparentemente pure in una generazione difficile. Luca ha un negozio di alimentari acquistato con sacrifici e debiti. Nicoletta che sin da ragazzina sognava di fare cinema, vive con lui, ma non rinuncia al suo sogno di diventare attrice. I giorni scorrono tra baci, promesse e responsabilità. Ma i sogni finiscono e tra bugie e disincanto il sogno di Nicoletta sembra non avverarsi. Mentre Luca quotidianamente regala a Nicol una rosa come simbolo d’amore, lei nella frenetica lotta per conquistare un ruolo in un film, sembra che sia disposta a rinunciare al suo grande amore che non potrà darle altro che una vita modesta. Ma nella vita, mai smettere di sognare !! D’altronde ciò che serve all’uomo si puo’ stringere nel palmo di una mano...A far da cornice a questa storia d’amore anche altri personaggi tra i quali Nadia (Elisabetta Perotto) da sempre innamorata di Luca, Giacinto (Luigi Carlo Sanzi) che gestisce un negozio di fiori, Mirella (Emma Grisanti) che ha una cantina di vini e... una ragazza che sembra apprezzare davvero gli scenari incantevoli di quel paesino.