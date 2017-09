DA VENEZIA A ROMA - Tanti film italiani in programma

13/09/2017, 10:36

Torna la rassegna, appuntamento conclusivo nonché il più atteso tra quelli in programma durante l’estate 2017, iniziato a giugno con “Le vie del Cinema – Da Cannes a Roma e in Regione” e proseguito a settembre con “I grandi Festival – Locarno a Roma”.Evento particolarmente atteso dagli appassionati di cinema, giunto alla sua XXIII edizione, l’iniziativa promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE. Ideata ed organizzata da ANEC Lazio, in collaborazione con CityFest – Fondazione Cinema per Roma, la rassegna propone una selezione di titoli provenienti delle varie sezioni della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tutti proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano.Ampia e variegata l’offerta dei film in programma in questa edizione 2017 che, come ogni anno, ha tra i suoi obiettivi quello di rendere e accessibile a tutti alcune opere cinematografiche di altissimo valore artistico, aprendo una finestra in anteprima nella Capitale sulle ultime tendenze del cinema italiano e internazionale.Oltre 40 titoli, suddivisi in: a comporre il cartellone anche quest’anno un’ampia selezione di film che per una settimana attraverseranno tutta la città di Roma, in un’ottica “itinerante”, proiettati sugli schermi dei più importanti cinema della Capitale, coinvolgendo numerosi quartieri, da Prati (Adriano, Eden, Giulio Cesare) a Trastevere (Nuovo Sacher, Intrastevere), da Pinciano (Barberini, Savoy, Mignon) al centro storico (Farnese, Quattro Fontane), passando per Testaccio (Greenwich). Come ogni anno, la programmazione della rassegna sarà arricchita da incontri con registi e protagonisti dei film presentati.